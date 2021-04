ECB verandert rente en opkoopprogramma niet

Frankfurt

Het tempo van de aankopen wordt waarschijnlijk wel wat opgeschroefd ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar, naar aanleiding van de economische gegevens die de bank binnenkreeg. Dat had de bank bij de vorige beleidsvergadering ook al aangegeven. Daarmee wil de ECB zorgen dat er gunstige voorwaarden voor financiering blijven.

Verder belooft de centrale bank de normale banken ruimschoots van ‘goedkoop geld' te voorzien. Daarmee kunnen zij zorgen dat de leningen aan bedrijven en huishoudens op peil blijven. Het normale opkoopprogramma voor obligaties, dat al liep voor de coronacrisis, houdt de ECB op het niveau van 20 miljard euro per maand. De afgelopen maanden lieten de cijfers zien dat de Europese economie nog altijd stevig te lijden heeft onder de coronamaatregelen in veel landen. Met name de dienstensector heeft het zwaar. <