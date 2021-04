Techbedrijven nemen de AEX mee

Amsterdam

Techbedrijven hadden donderdag de wind mee op de Amsterdamse beurs. Onder meer chipmachinemaker ASML, dat verschillende adviesverhogingen kreeg van analisten, stond in de kopgroep. Beleggers verwerkten verder het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en een trits aan bedrijfscijfers. Behalve ASML, dat 2 procent hoger werd gezet, deden ook betalingsdienstverlener Adyen (plus 2,8 procent) en chipbedrijf ASMI (plus 1,2 procent) het goed op het Damrak. Grootste daler was verfmaker AkzoNobel met een min van 2,1 procent. RELX won 0,6 procent na een handelsupdate. De dataleverancier bleef bij zijn vakbeursdivisie last houden van de coronacrisis, maar de overige divisies zijn het jaar wel goed begonnen. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de plus op 712,94 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1033,23 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot bijna 1 procent. Bodemonderzoeker Fugro leverde 3,1 procent in. Fugro heeft nog altijd veel last van de pandemie en de gevolgen daarvan op de olie- en gasmarkt. Ook Basic-Fit (min 1,2 procent) had het zwaar, vooral vanwege lockdownmaatregelen.