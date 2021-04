Uitgever van het Nederlands Dagblad boekt ruim twee ton winst

Amersfoort

Dat meldt de directie in het donderdag vrijgegeven jaarverslag over 2020. Vooral de groei van het aantal abonnees droeg bij aan de winst, zegt uitgever-directeur Rinder Sekeris. Dat aantal steeg vorig jaar van 23.700 naar ruim 25.000. En ondanks de uitbraak van corona en de negatieve gevolgen voor bedrijven, bleef de advertentieverkoop op peil. De directie stelde na de uitbraak van corona in maart sombere scenario’s op waarin met name een terugval in de advertentieverkoop een financieel gat zou slaan. De directie wijst er in het jaarverslag op dat bijvoorbeeld de reisbranche hard getroffen is door de reisbeperkingen. Maar de gevreesde daling van de advertentieomzet bleef uit en de coronacrisis trok juist andere advert..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .