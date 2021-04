Just Eat Takeaway omlaag op Damrak

Amsterdam

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft woensdag een verliesdag gehad op de beurs. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl kreeg het zwaar te verduren nadat concurrent Uber Eats had aangekondigd de Duitse markt op te gaan. Daar kwam ook nog een adviesverlaging van JPMorgan overheen. De AEX kende juist een goede dag, geholpen door flinke stijgingen van bedrijven als Heineken en ASML, die de boeken openden. Ook Randstad kwam met cijfers, maar verloor. Just Eat Takeaway was de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een min van 3 procent. Randstad (min 1,7 procent) kwam met cijfers die weinig indruk maakten. De uitzender zit qua werk weer op het niveau van voor de crisis, maar had dat in januari al aangekondigd. Heineken steeg haast 5 procent na beter dan verwachte cijfers. De bierbrouwer blijft wel last houden van de horecasluitingen. Ook chipmachinebouwer ASML (plus 3,8 procent) behoorde bij de kopgroep op het Damrak. Het orderboek van ASML zit goed vol. De onderneming verhoogde haar omzetverwachting voor het hele jaar. KPN was de koploper in de AEX met een plus van 5,9 procent.