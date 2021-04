'Vertrouwen in ABN Amro is geschaad'

Amsterdam

Door de witwasperikelen bij ABN Amro is het vertrouwen in de bank geschaad. Dat zegt president-commissaris Tom de Swaan. ‘Dit is een zeer serieuze zaak. De bank heeft zijn poortwachtersfunctie niet goed uitgevoerd. Dat is onacceptabel en dit is niet waar ABN Amro voor staat', zo benadrukte De Swaan op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de bank. ABN Amro schikte voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, waarmee een eind kwam aan het strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in antiwitwascontroles door de bank. Wel onderzoekt het OM nog individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden. <