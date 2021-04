Fouten in rapport over Schiphol, groei is nu niet mogelijk

Er staan verschillende fouten in het milieueffectrapport van luchthaven Schiphol. Met name op het gebied van uitstoot van stikstof en CO 2 en qua geluidshinder zijn berekeningen voor het huidige gebruik van de luchthaven niet op orde.

Amsterdam

Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Volgens de commissie is het onzeker of een nieuw luchthavenverkeersbesluit Schiphol kan worden genomen. Daarmee lijkt het ook onzeker of Schiphol zijn beoogde groei kan realiseren.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil het huidige gebruik van Schiphol in een document vastleggen, dat dan dient als een soort vertrekpunt voor toekomstige beslissingen over onder andere groei. Naast het effect op milieu en geluidshinder wordt in het luchthavenverkeersbesluit de gebruiksvolgorde van de start- en landingsbanen vastgelegd. In het besluit wordt het aantal vluchten beperkt tot maximaal 500.000, waarvan 29.000 tijdens de nacht.

De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten is volgens de Commissie in het rapport overschat. Om de huidige maximale 500.000 vluchten mogelijk te maken, moeten al aanvullende maatregelen worden genomen. Schiphol heeft echter de ambitie om verder te groeien. De luchthaven voldoet met het huidige gebruik, los van de crisisimpact, niet aan de voorwaarden om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen, aldus de Commissie.

Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de afgelopen jaren niet goed meegenomen in de vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie, zoals wijzigingen in vliegprocedures en vliegroutes en het geleidelijk stiller worden van vliegtuigen. Die zijn wel meegenomen in de berekeningen voor de nieuwe situatie, maar niet in die voor de oude. Daardoor is onduidelijk wat het effect van de stelselwijziging is. De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. Schiphol zegt in een reactie opvolging te geven aan de bevindingen van de commissie. De tekortkomingen zullen worden gecorrigeerd en aangevuld. <