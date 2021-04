Thuisbezorgd voor het terras

Amsterdam

De timing van de lancering is geen toeval, de uit-eten-besteloptie is vanaf 28 april beschikbaar voor restaurants die zijn aangesloten bij Thuisbezorgd.nl. Op die datum openen ook de terrassen weer, zo viel dinsdagavond te horen bij de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Thuisbezorgd kende twee opties, bezorgen en afhalen, en nu komt er dus een derde bij. Klanten die op een terras zitten hoeven door deze functie niet te wachten op de bediening, en kunnen via de Thuisbezorgd-app direct het menu inzien en een bestelling plaatsen.

Op de vraag of hier geen misbruik van gemaakt gaat worden of flauwe grappen mee worden uitgehaald, antwoordt een woordvoerder van Thuisbezorgd da..

