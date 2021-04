Bedrijf breekt met junta Myanmar

Amsterdam

ABP is aandeelhouder van dit staalbedrijf en kwam onlangs in opspraak vanwege dubieuze beleggingen in bedrijven die samenwerken met het militaire regime in Myanmar. Het Koreaanse staalbedrijf besloot na de druk van onder meer het ABP om uit het gezamenlijke bedrijf met het militaire regime in Myanmar te stappen. Dat heeft APG, het bedrijf dat namens ABP pensioengeld belegt, laten weten.

Onlangs bleek uit onderzoek van de organisatie Justice for Myanmar dat de Nederlandse pensioenuitvoerders APG en PGGM Nederlands pensioengeld hebben gestoken in bedrijven die sterke zakelijke banden hebben met de militaire junta in Myanmar. Het gaat in totaal om bijna 2,3 miljard dollar aan beleggingen in onder meer bedrijven ..

