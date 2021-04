Meldingen over vals spel bij huizenjacht

Amersfoort

Bij het onlangs geopende meldpunt oneerlijke biedingspraktijken bij huizenverkopen stromen de klachten binnen. In de eerste week ontving de Vereniging Eigen Huis (VEH) honderden meldingen van kopers en verkopers die zich benadeeld voelen door makelaars. De vereniging ontvangt al jaren signalen over oneerlijke praktijken bij de aan- en verkoop van woningen. Zo lijkt het erop dat veel kopers buitenspel staan als zij zonder aankoopmakelaar op een woning bieden of vragen om een voorbehoud van financiering of keuring. Ook zouden makelaars onderlinge afspraken maken en geven ze mogelijk alleen biedingen door van klanten van bevriende makelaars. <