Hotelketen voor congresgangers

Rotterdam

‘Investeer je uit de crisis’, is het motto van de Postillion-hotels en dus werd 2 april het zevende hotel geopend, in het World Trade Center van Rotterdam. Nummer acht, in Den Haag, is onderweg. Het is ook bittere noodzaak voor een branche die keihard werd geraakt door het coronavirus. ‘Om een verlies van 10 tot 12 miljoen euro te compenseren, moet je wel uitbreiden’, zegt topman Erik-Jan Ginjaar. ‘Met zes hotels maak je op jaarbasis immers geen winst van 10 miljoen.’

zakenverkeer

De Rotterdamse locatie illustreert hoezeer de keten is verbonden met het zakenverkeer. Een restaurant ontbreekt, het gratis ontbijt is minimaal. In hartje Rotterdam kan de hotelgast overal prima eten. De 168 kamers zij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .