Binnenvaart zet zich schrap

Boegwater spat op. Schipper Cor den Ouden zet op de Oude Maas koers richting Tweede Maasvlakte, met 34 containers friet, diervoeder en keukengerei. De schipper maakt overuren. Na het oplossen van de stremming in het Suezkanaal overspoelt een golf aan containers Rotterdam.

Rotterdam

Behendig manoeuvreert Cor den Ouden (32) uit Krimpen aan den IJssel zijn En-Avant – 86 meter lang, 10 meter breed – over de Oude Maas. 'De grootste onder de kleintjes en de kleinste onder de groten.' Het schip ligt strak in de lak te glimmen op het water.

De En-Avant (Voorwaarts in het Frans) pendelt in opdracht van de Container Terminal Doesburg (CTD) wekelijks tussen Doesburg en Rotterdam. Containers erop, containers eraf. In een eindeloos refrein. 'Prachtig werk.'

De zon glinstert in het water. Puttershoek schuift aan bakboord voorbij, Heerjansdam aan stuurboord. Met een paar hendels dirigeert Den Ouden zijn vrachtschip – vermogen 860 pk, laadvermogen 1600 ton – over het Maaswater. Snelhe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .