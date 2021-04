'Inkomens in 50 jaar verdubbeld'

Nederlanders hebben volgens het CBS flink geprofiteerd van de economische groei. Hoe zit dat?

Nederland doet veel te somber over de eigen welvaart. Dat concludeert althans het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een publicatie die donderdag is verschenen. ‘Het idee dat Nederlanders al decennia niet profiteren van de economische groei lijkt onderdeel van het collectieve bewustzijn geworden te zijn’, schrijven de statistici. Ten onrechte, want het gemiddelde netto beschikbaar inkomen per inwoner (rekening houdend met inflatie) is met 112 procent gestegen, naar bijna 22.000 euro per jaar. Dat is dus het geld dat overblijft na belastingen en andere verplichte afdrachten.

M..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .