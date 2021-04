Onder de 'rook' van de Eemshaven

Hoe lang zal Lita Siepel nog met haar rottweiler een ochtendwandeling kunnen maken door de weidsheid van de Oostpolder? De uien en pootaardappels zitten net weer in de grond, het ritme van de akkerbouw is hier haast even strak als de lijnen in het landschap.

Ze kwam 22 jaar geleden met haar gezin vanuit de Wieringermeer naar Oudeschip (120 inwoners), het noordelijkste dorp van het Nederlandse vasteland. ‘Vanwege de rust en de ruimte’, zegt ze aan de voet van de oude slaperdijk. ‘Met de windmolens verdwijnt eerst de rust. En met de nieuwe plannen daarna ook de ruimte.’

Amper bekomen is ze van de ‘overval’, een dag eerder. ‘Om half drie viel er een brief in de bus, om half acht mochten we achter de c..

