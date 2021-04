Kabinet wil in kopgroep voor minder vervuilende export

Het kabinet wil er samen met andere landen voor zorgen dat export minder vervuilend is.

Den Haag

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) laat weten dat Nederland zich heeft aangesloten bij een kopgroep van Europese landen. Samen spreken zij onder meer af te onderzoeken hoe ze de financiële steun voor de export gerelateerd aan fossiele energieprojecten uiteindelijk aan banden kunnen leggen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de verzekering van risico’s die gepaard gaat met het aanleggen van pijpleidingen voor olieprojecten door Nederlandse baggeraars. Ook Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen mee met deze kopgroep. Kolencentrales en aan kolen gerelateerde projecten krijgen geen exportfinanciering meer, staat in de afspraken.

Duurzame export wordt aan de andere kant juist gestimuleerd, bijvoorbeeld onderdelen of kennis die nodig is voor hernieuwbare energieprojecten. De landen werken aan maatregelen om export voor groene projecten aan te moedigen. Ook wordt er gekeken of de impact van exportfinanciering op het klimaat gemeten kan worden.

ontbossing

Woensdag kwam het Wereld Natuur Fonds juist met een rapport waarin Nederland genoemd werd als een van de grootste EU-landen met importproducten die gelinkt zijn aan ontbossing in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Ons land is verantwoordelijk voor het kappen van bijna 30.000 hectare oerwoud en andere natuur per jaar voor het verbouwen van soja voor veevoer en palmolie. Het WWF wil strengere Europese regelgeving. <