Brussel wil triple A-‘bank' tegen de recessie

Het is een mijlpaal in de geschiedenis van de Europese Unie: de geboorte van de ‘Bank Brussel’ met triple A-status. Woensdag presenteert Europees Commissaris Hahn (Budget) de financiële structuur waarmee de Commissie komende jaren ruim 800 miljard euro gaat lenen om lidstaten uit de coronarecessie te trekken.

Brussel

Uit de nog vertrouwelijke plannen blijkt dat ‘Bank Brussel’ tot eind 2026 zo’n 150 tot 200 miljard per jaar uit de kapitaalmarkt zal halen. Uiteraard mag de financiële structuur zo niet genoemd worden, dat ligt politiek in onder meer Nederland veel te gevoelig. Met de lening is ze met één klap net zo’n grote speler op de geldmarkt als Duitsland. De Commissie leent via de uitgifte van EU-bonds en EU-bills, lang- en kortlopend Europees schuldpapier dat verdacht veel lijkt op de in Nederland en Duitsland taboe verklaarde eurobonds.

‘Bank Brussel’ is het resultaat van de marathontop vorige zomer toen de Europese regeringsleiders na vier dagen en nachten vergaderen instemden met een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .