Just Eat Takeaway uitblinker op beurs

Amsterdam

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was dinsdag een uitblinker op de aandelenbeurs in Amsterdam en met afstand de sterkste stijger in de AEX-index. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl gaf het startsein voor het cijferseizoen op het Damrak en bleef in het eerste kwartaal profiteren van de lockdownmaatregelen. Verder verwerkten beleggers het nieuws dat de Europese uitrol van het coronavaccin van farmaceut Janssen wordt vertraagd vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het krijgen toegediend. Just Eat Takeaway ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 6,7 procent. Het bedrijf zag het aantal bestellingen in het eerste kwartaal met bijna 80 procent groeien. Omdat in veel landen de horeca vanwege het coronavirus noodgedwongen gesloten is, worden veel meer maaltijden besteld. De AEX sloot met een plusje van 0,2 procent op 708,60 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1039,07 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent. Londen bleef vrijwel onveranderd. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi dikten tot 1,8 procent aan op Beursplein 5.