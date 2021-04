Gemak van de supermarkt dient ook moslimfoodies

Moslimconsumenten worden nog vaak over het hoofd gezien door supermarkten. Daarin komt geleidelijk verandering, zeker tijdens de ramadan die dinsdag is begonnen. Een ondernemersechtpaar zag een gat in de markt. ‘Wij willen af van het grijze imago.’

Amsterdam

‘Die tonijn komt onderhand m’n neus uit.’ Van keuzestress bij de afdeling kant-en-klaarmaaltijden in de supermarkt heeft Hajar el Khattabi bepaald geen last. ‘Zoveel keus heb ik niet. Het is of tonijn of de vega-optie’, zegt de 26-jarige student geneeskunde. ‘Nasi, pasta, zuurkool: in al die maaltijden zit vlees dat niet halal is. Ook in de supermarkt van het Amsterdamse ziekenhuis waar ik stage loop en waar veel moslims komen, zijn geen halalmaaltijden te koop.’

In het almaar uitdijende assortiment gemaksvoedsel was tot voor kort geen halalmaaltijd te vinden. Terwijl moslimconsumenten met zo’n 850.000 toch een interessante doelgroep zijn, maken supermarktketens pas sinds kort serie..

