FNV ziet in plan van Jumbo om medewerkers nieuwe functie te geven verkapte bezuiniging

Een Jumbo-medewerker aan het werk in een filiaal in Zwijndrecht. Bij Jumbo komen de functies 'afdelingschef' en 'eerste medewerker' te vervallen.

De functies ‘afdelingschef’ en ‘eerste medewerker’ komen te vervallen, staat in een brief aan het personeel die in handen is van de Volkskrant. Het gaat hierbij om zo’n 4500 werknemers in Jumbo’s eigen filialen, niet in de winkels die worden uitgebaat door franchisenemers. Jumbo heeft in Nederland en België 691 winkels, waarvan 325 eigen vestigingen.

De brief, die dinsdagmorgen bij de medewerkers op de mat viel, stelt dat Jumbo processen en functies reorganiseert om ‘de servicebeleving van de klant te vergroten’. Medewerkers van wie de functie verdwijnt, hebben deze week een gesprek met hun leidinggevende over de mogelijkheden in de nieuwe organisatie. Nieuwe functies zijn onder andere teamchef en versspecialist.

