Beleggers wachten kwartaalcijfers af

Beleggers namen maandag geen risico in afwachting van het kwartaalcijferseizoen dat deze week begint. De verwachtingen over de bedrijfsresultaten zijn hooggespannen nu veel beursgraadmeters op recordhoogtes staan. Maar de stemming op de Europese aandelenbeurzen was op de eerste handelsdag van de week nog duidelijk terughoudend.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent lager op 707,35 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 1035,56 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs en Frankfurt leverden 0,1 procent in en Londen verloor 0,4 procent, ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk.

Grootste dalers in de Amsterdamse hoofdindex waren chipbedrijven Besi en ASMI, waarvan de koers recent nog flink opliep. Beleggers namen hier duidelijk hun winsten. Hun aandelen zakten tot zo'n 3 procent. ING verloor verder 0,7 procent in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse banken, die later deze week naar buiten komen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway won 1,7 procent en was koploper. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl opent dinsdag de boeken.