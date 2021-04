Extra miljoenen voor zelfstandigensteun

Den Haag

Gemeenten krijgen deze week nog eens 400 miljoen euro aan voorschotten voor de TOZO, de steunregeling voor zelfstandigen. Gemeenten maken deze steun zelf over aan zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis een flink deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt. In totaal is dit jaar 700 miljoen euro aan voorschotten naar de gemeenten overgemaakt, meldt het ministerie van Sociale Zaken. Vorig jaar ontvingen gemeenten 3 miljard euro. Met de voorschotten wordt niet alleen de inkomensondersteuning betaald, maar ook de uitvoeringskosten die gemeenten maken. De gemeente Amsterdam krijgt opnieuw het grootste voorschot. <