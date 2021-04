Meer nieuwbouwwoningen verkocht in slotkwartaal 2020

In de laatste drie maanden van vorig jaar zijn meer dan 50 procent nieuwbouwwoningen extra verkocht in vergelijking met een jaar eerder.

Den Haag

Ook in de rest van 2020 lag het aantal verkochte nieuwbouwwoningen al hoger, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel het jaar was er een toename met ongeveer een derde. Het aantal nieuwbouwwoningen dat in het slotkwartaal van 2020 een eigenaar kreeg, kwam uit op 10.744. Voor heel 2020 bleef de teller staan op 32.190.

Ook het aantal van eigenaar verruilde bestaande koopwoningen ging in de laatste drie maanden van vorig jaar omhoog. Daarvan werden er 66.803 verkocht, een toename van 11 procent. In heel 2020 werden er meer dan 235.000 bestaande woningen verkocht.

De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is in een jaar met 8,7 procent gestegen. Een bestaande woning is in diezelfde periode 8,8 procent duurder geworden. Daarmee zit Nederland in de kopgroep van de Europese Unie. In Luxemburg werden huizen het snelst duurder. <