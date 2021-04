Leverancier hoopt snel AH alle kaas te leveren

Leverancier Bakker Logistiek hoopt binnen een paar dagen weer alles te kunnen leveren. Dat bevestigt directeur Toon Verhoeven na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Bakker Logistiek werd vorige week gehackt, wat leidde tot tekorten aan met name kaas bij supermarktketen Albert Heijn.

Zeewolde

Volgens Verhoeven ging het om een aanval met gijzelsoftware. Daardoor vielen de automatiseringssystemen uit en moest al het werk opeens met de hand worden gedaan. Inmiddels werkt alles weer. Of er losgeld is betaald, wilde de directeur van Bakker Logistiek niet zeggen. Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie.

De logistiek dienstverlener levert naast kaas ook veel andere levensmiddelen aan ‘alle grote retailers'. Verhoeven kon niet precies zeggen welke klanten op dit moment een tekort hebben aan welke producten.

Bakker Logistiek is in gesprek met Albert Heijn over hoe de levering van de kaas weer kan worden hervat.