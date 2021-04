Jeugd vaker doelwit cyberfraude

Amsterdam

Een beetje gek dat hij mij vraagt, dacht Roos (17). ‘Maar wat kan er misgaan?’ De jongen die ze op Snapchat toevoegde na een ontmoeting op een terras, zag er tenslotte heel braaf uit. De vwo-scholiere had net afgesproken om met hem een drankje te doen toen hij vertelde dat zijn vader jarig was. ‘Hij moest een groot cadeau regelen, maar zijn pinpas deed het niet.’ Of Roos misschien het geld kon pinnen voor hem.

Ze ging akkoord. ‘Naïef misschien, maar hij zou het geld eerst overmaken, dus het was niet alsof hij van mij kon stelen.’ Het geld – zo’n 800 euro – kreeg ze inderdaad netjes op haar rekening. ‘Meer dan ik had verwacht, maar goed, die vader werd 50.’ Toe..

