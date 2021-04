‘Nederlandse consument loopt nog niet warm voor duurzaamheid’

Nederlandse consumenten hechten een stuk minder aan duurzaamheid dan consumenten in andere landen.

Smog rond hoogbouw in de Chinese stad Yangzhou. PwC wijst erop dat consumenten in bijvoorbeeld Azië meer worden geconfronteerd met de gevolgen van milieuvervuiling en klimaatverandering.

Amsterdam

Dat concludeert accountants- en adviesbureau PwC na onderzoek onder bijna negenduizend consumenten uit 22 geïndustrialiseerde landen waaronder Duitsland, Spanje, Amerika, Brazilië, Mexico, China, Hong Kong en Thailand.

Slechts 24 procent van de Nederlanders is bereid méér te betalen voor hun boodschappen als die meer ethisch verantwoord of milieuvriendelijker zijn geproduceerd. In de andere landen geldt dat voor 34 procent van de consumenten. Bij elektronica en mode zijn de verschillen minder groot, maar ook daar hechten Nederlanders vaker aan hun portemonnee dan aan duurzaamheid, blijkt uit het onderzoek.

Nederlanders vinden het ook minder belangrijk om hun spullen te kopen bij bedrijven die bekend staan als ..

