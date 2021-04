‘Coronafonds EU doet niet onder voor VS'

Parijs

Het Europese coronaherstelfonds van honderden miljarden euro's is flink en schiet niet tekort vergeleken met het steunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden, waarmee veel meer geld gemoeid is. Dat heeft EU-president Charles Michel gezegd tegen de Franse krant Les Échos. Sommige Europese leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, vroegen zich af of er niet meer Europese steun nodig is. De nieuwe virusgolf zorgt er immers voor dat landen langer met lockdowns te maken hebben. <