Winkels weinig last van truckerstaking

Amsterdam

Supermarktketen Jumbo verwacht ‘geen grote hinder in de bevoorrading van de winkels' als gevolg van de landelijke staking in de beroepsgoederensector maandag. Volgens supermarktkoepel CBL is het nog onduidelijk wat de precieze consequenties zullen zijn. ‘Maar aangezien vorige keren de overlast meeviel gaan we ervan uit dat dat nu weer het geval zal zijn', aldus de woordvoerster. Werknemers en werkgevers in de sector kunnen het al lange tijd niet eens worden over een nieuwe cao. <