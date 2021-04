Vrijbuiter is geen kampeerwinkel, maar avonturen-starter voor flexibele generatie

Wie denkt dat Vrijbuiter een kampeerwinkel is, heeft het mis. Althans, het is ‘meer dan dat’.

Zaandam

Vrijbuiter is een ‘vakantiewinkel’ in de woorden van de marketingcoördinator. Voor kenner Hans Louwers, secretaris van branchevereniging Kampeer en Caravan, is het zelfs een gevaarlijke snoepwinkel: ‘Je komt voor een product, en gaat naar buiten met een hele kar.’

Op de website bestempelt Vrijbuiter zich als ‘avonturen-starter’. Bij de ingang van de winkel, in een industriegebied in Zaandam, is een tipi opgezet. Aan de muren hangen foto’s van mensen die de top van een hoge berg bereiken of naakt naar een felblauwe zee rennen (welke producten je daarvoor nodig hebt, is niet duidelijk). Dankzij de salsamuziek die uit de winkelspeakers klinkt, wanen klanten zich op een eiland in de Middellandse Zee.

te grootHet bedrijf, in 1985 opgericht ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .