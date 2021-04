Heb je recht op onbereikbaarheid, nu werk en privé steeds meer door elkaar lopen?

Door het vele thuiswerken lopen werk en privé vaak in elkaar over. In de Tweede Kamer ligt een voorstel dat werknemers ‘recht op onbereikbaarheid’ geeft. Maar heeft zo’n wet nut?

Amersfoort

‘Mensen die thuis een slechtere basis hebben, zijn minder goede werknemers. Minder productief en creatief, en ze hoppen sneller naar een nieuwe job’, zo vertelt Bart van der Meer, eigenaar van een online marketing bureau met vijftien werknemers. Hij is groot voorstander van een goede scheiding tussen werk en privé. ‘Dat hele stuk in vacatures van ‘geen 9 tot 5 mentaliteit’ daar snap ik niks van. Bij ons werk je gewoon van 9 tot 5, en daarna ben je klaar. Veel dingen kunnen ook best een week later als het erop aankomt. Dit bevordert alleen maar de werksfeer, en maakt werken gewoon een stuk fijner.’

Psycholoog Thijs Launspach schreef in zijn boek Fokking druk, het ultieme anti-stressboek dat volledige toewijding de norm i..

