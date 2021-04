Sociaal advocaten zijn de huisartsen van de advocatuur. ‘De kwetsbare burger staat machteloos’

‘De problemen zijn ontstaan toen ik en enkele collega’s in het restaurant om een loonsverhoging vroegen’, zegt een Italiaanse kok heftig gebarend tegen sociaal advocaat Nicole Elias-Boots. ‘Toen gingen ze opeens moeilijk doen over pauzes en gewerkte uren. Ik heb met passie in het restaurant gewerkt, ik wil gewoon hebben waar ik recht op heb.’ De corpulente man doet zijn beklag in het Italiaans op het kantoor van Focus Advocaten in Helmond – een tolk zorgt via de telefoonspeaker voor de vertaling. Hij heeft inmiddels ander werk gevonden, maar zegt nog 151 uur aan loon van zijn oude werkgever tegoed te hebben.

Elias hoort zijn soms emotionele betoog rustig aan. Ze stelt vragen en maakt aantekeningen. Heeft hij bewijzen? De Italiaanse man to..

