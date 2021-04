Boskalis meert Eemslift Hendrika af

Het bergingsteam van Boskalis heeft het eerder stuurloos geraakt Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika de Noorse haven Ålesund in weten te slepen. Het schip lag donderdag, zo meldt een woordvoerder van Boskalis, even voor 18.30 uur afgemeerd in de haven. De Eemslift Hendrika was vanuit het Duitse Bremerhaven onderweg naar de Noorse havenplaats Kolvereid, een stuk noordelijker dan Ålesund. Het schip raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De bemanning werd van boord gehaald, het schip bleef stuurloos achter en dreef zonder werkende hoofdmotor af op de Noorse kust. Een bergingsteam van Boskalis werd per helikopter aan boord van het verlaten schip gebracht en dat team maakte een sleepverbinding met twee sleepboten, de Normand Drott aan de voorkant en de BB Ocean aan de achterkant. Het schip zou donderdagavond verder worden gestabiliseerd. ‘Het schip is stabiel, maar helt nog wel met een graad of 7 naar rechts toe', aldus de woordvoerder. <