Techfondsen in trek op de beurs

Amsterdam

Techfondsen als Philips en ASML waren donderdag in trek op de beurs in Amsterdam, terwijl financiële aandelen als Aegon en ASR het moesten ontgelden. Beleggers keken vooral naar de notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). Daaruit kwam naar voren dat de centrale banken vooralsnog weinig zien in een te vroege afbouw van hun stimuleringsmaatregelen voor de economie, waardoor de rentes op de financiële markten waarschijnlijk nog lang op een laag niveau blijven. Zorgtechnologieconcern Philips ging met een plus van 2,5 procent aan kop bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Chipmachinefabrikant ASML kreeg er ongeveer 1,4 procent aan beurswaarde bij en chipbedrijf ASMI won 1,2 procent. Verzekeraars als Aegon gingen tot 2 procent onderuit. Ook KPN (plus 1,4 procent) stond in de belangstelling van beleggers. Berichten dat twee buitenlandse investeringsfondsen een overnamebod voorbereiden op het Nederlandse telecomconcern stuwden de koers van het aandeel. Prosus klom 1,8 procent. De AEX-index op Beursplein 5 steeg 0,5 procent tot 713,38 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1044,12 punten.