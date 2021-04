Aantal bedrijven in Nederland groeit

Utrecht

Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van Koophandel (KvK) 2.109.363 geregistreerde bedrijven, ruim 90.000 meer dan een jaar eerder. In de maanden van gedwongen winkelsluitingen startten vooral veel ondernemers een nieuwe webshop. Dat er te midden van een grote economische crisis per saldo bedrijven bij komen, heeft onder andere te maken met het lage aantal faillissementen. Dat daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met 48 procent. <