Het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is, is afgelopen jaar flink gestegen. Waren het er eind 2019 nog zo'n 60.000, aan het eind van afgelopen jaar waren 84.400 Nederlandse woningen minimaal 1 miljoen euro waard, meldt woningmarktdienstverlener Calcasa. De stijging van de huizenprijzen zorgde er vooral voor dat er in steden buiten de Randstad miljoenenwoningen bij kwamen. In Amsterdam en Rotterdam groeide het aantal woningen met een zevencijferige waarde met 20 procent. In Den Haag en Utrecht was de stijging meer dan 50 procent en in steden als Zwolle (op de foto een miljoenenwoning in de Thoden van Velzenstraat in Zwolle), Tilburg en Eindhoven waren er toenames van meer dan 70 procent. Inmiddels is 1,9 procent van de gehele woningvoorraad minimaal 1 miljoen euro waard. De belangrijkste reden voor de toename is de stijging van de huizenprijzen. Die bedroeg vorig jaar 10 procent. Het aantal miljoenenwoningen stijgt volgens Calcasa al zeven jaar. Sinds 2013 gingen de huizenprijzen dan ook met 60 procent omhoog. <