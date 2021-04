Knot: einde pandemie-schuldaankopen ECB

Dankzij het vlotte economische herstel kan de Europese Centrale Bank (ECB) na de zomer alle omstreden pandemie-schuldaankopen terugschroeven. Met die uitspraak heeft Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), woensdagochtend een flinke steen in de vijver gegooid.

Amsterdam

Om de economie van de eurozone door de coronacrisis te helpen, koopt de ECB sinds een jaar extra staats- en bedrijfsschulden op. In totaal heeft de centrale bank hiervoor 1850 miljard euro gereserveerd, waarvan op dit moment al 933 miljard euro is uitgegeven. Het idee achter het zogenoemde ‘PEPP’-programma is dat ondernemingen en overheden goedkoper kunnen lenen. Dat kan de economische activiteit ten goede komen, waardoor banen behouden blijven.

In een interview met persbureau Reuters laat Knot weten dat wat hem betreft het einde nu snel in zicht komt. ‘Als de economie zich ontwikkelt volgens de raming, zullen we betere inflatie en groei zien vanaf de tweede helft van het jaar’, zegt de hoogste centrale ba..

