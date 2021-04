Vluchten uit Limburg met bestemming Myanmar?

De Alliantie tegen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport (MAA) wil opheldering van de provincie Limburg over recente vluchten van MAA naar Myanmar. Sinds de militaire staatsgreep gaan er volgens de Alliantie vluchten vanaf de luchthaven naar Rangoon in Myanmar. Volgens een woordvoerder van de Alliantie krijgt het regime in Myanmar mogelijk wapens uit Europa, wellicht via MAA. De Alliantie wil van eigenaar provincie Limburg opheldering.

Maastricht

‘Sinds 1 februari gaat de bevolking van Myanmar gebukt onder een meedogenloos militair bewind', aldus de Alliantie in een brief aan de provincie. ‘Dagelijks worden vreedzame demonstranten in de rug of door het hoofd geschoten. Alleen omdat zij hun democratisch gekozen regering terug willen. Sinds de staatsgreep in Myanmar wordt MAA bezocht door een llyushin 62 van Rada Airways uit Loekasjenko’s Wit-Rusland.’ Volgens de Alliantie verzorgt dit toestel verbindingen tussen Belarus, MAA en Myanmar.

MAA onderhoudt daarnaast ook een verbinding via Moskou met Ürümqi, de hoofdstad van Xinjiang. ‘ln Xinjiang onderwerpt China de Oeigoerse bevolking aan praktijken van genocide. Nederland is een van de landen die zich daartegen, en tegen de schending van de mensenrechten in Myanmar, heeft uitgesproken. Waarom biedt de provincie Limburg dan luchthavenfaciliteiten aan Aviastar uit Rusland (met een toestel uit 1985), en waarom is MAA onderdeel van een Iuchtvrachtverbinding tussen Ürümqi en Moskou?', wil de Alliantie weten.

Dinsdag maakte MAA bekend vanaf april deel uit te maken van het vaste routenetwerk van Qatar Airways. Vanaf de zomer komen wekelijks elf vluchten van Qatar Airways naar MAA, aldus het vliegveld. Ook dat schiet de Alliantie in het verkeerde keelgat: de activiteiten van Qatar dienen geen enkel regionaal economisch doel, aldus de Alliantie.

MAA en de provincie Limburg konden woensdag niet direct reageren op de brief van de Alliantie. <