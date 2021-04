Suezkanaal onderzoekt uitbreiding

Caïro

In dat deel liep twee weken geleden een enorm containerschip vast, met een grote opstopping van schepen bij de belangrijke vaarroute als gevolg. De voorzitter van de Suez Canal Authority zegt dat ook wordt gekeken naar de aanschaf van grote hijskranen om containers van hoogtes tot wel 250 meter te kunnen lossen. Het containerschip de Ever Given lag dwars over de Egyptische waterweg en werd ruim een week geleden losgetrokken door bergers. Inmiddels is de file van schepen bij het Suezkanaal helemaal opgelost. Het scheepverkeer daar verloopt weer normaal. <