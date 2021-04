‘Gitzwarte dag’ voor D-reizen na faillissement, bedrijf kan vouchers niet meer terugbetalen

Het doek is gevallen voor D-reizen. De rechter heeft vanochtend D-rt Groep, het bedrijf achter de reisorganisatie, failliet verklaard. Het faillissement volgt na een zwaar crisisjaar vanwege de wereldwijde pandemie. D-reizen had problemen met het terugbetalen van alle uitgegeven reisvouchers.

