Grote techbedrijven stuwen beurzen

De grote techbedrijven hebben maandag flinke winst geboekt op de aandelenbeurzen in New York. Bedrijven als Apple, Microsoft en Amazon profiteerden van de positieve stemming op de beurzen. Die stemming werd veroorzaakt door het goede banenrapport van afgelopen vrijdag, toen Wall Street een vrije dag had, en cijfers over de groeiende bedrijvigheid in de dienstensector. Vooral Google-moeder Alphabet en Tesla kregen van de techbedrijven de handen op elkaar. Het Amerikaanse hooggerechtshof bepaalde dat Google geen inbreuk heeft gemaakt op het copyright van Oracle toen het duizenden codes van de programmeertaal Java gebruikte voor zijn mobiele besturingssysteem Android. Daarmee draaiden de hoogste Amerikaanse rechters een uitspraak van een lagere rechter terug en ontkomt Google aan miljarden dollars schadevergoeding. Als gevolg van de uitspraak steeg Alphabet 4,2 procent. Oracle werd ondanks de nederlaag 3,3 procent hoger gezet. Tesla leverde afgelopen kwartaal meer elektrische auto's af dan analisten hadden verwacht ondanks chipproblemen. Het aandeel Tesla steeg 4,4 procent.