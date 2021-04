Recordhoeveelheid energie uit het rioolwater gehaald in 2019

Bij het zuiveren van rioolwater is in 2019 een recordhoeveelheid biogas geproduceerd. Met dit biogas is een hoeveelheid energie opgewekt die gelijkstaat aan het verbruik van ongeveer 66.000 huishoudens.

Den Haag

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2019 is bijna 125 miljoen kubieke meter biogas geproduceerd in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat is 7,5 procent meer dan het jaar daarvoor. Van alle elektriciteit die in 2019 uit biogas is opgewekt, kwam 22,5 procent uit rioolwater.

Bij het zuiveren van rioolwater blijft slib achter. Bij het vergisten van dat slib wordt biogas geproduceerd. Het grootste deel van dat gas wordt verbrand in gasmotoren. Met de warmte die bij dat proces vrijkomt, kan elektriciteit worden opgewekt. In 2019 werd twee derde van alle biogas uit rioolwater daarvoor gebruikt. Dat leverde 181 miljoen kilowattuur aan elektriciteit op. Van het biogas wordt 5 pro..

