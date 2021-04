Staalfabrikant Tata Steel loost kwik in het riool zonder dat het over de benodigde vergunning beschikt. Bovendien is de concentratie van deze illegale lozing hoger dan volgens een vergunning zou zijn toegestaan.

IJmuiden

Dat blijkt uit een waarschuwingsbrief van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de staalfabrikant, die vorige week is verstuurd. De toezichthouder namens de provincie Noord-Holland vroeg begin 2019 een lijst van alle zogeheten zeer zorgwekkende stoffen op die het staalbedrijf uitstoot en via afvalwater in het gemeentelijk riool loost. Pas eind vorig jaar en in januari dit jaar leverde Tata Steel de overzichten aan, maar in de waarschuwingsbrief schrijft de Omgevingsdienst ook dat de overzichten nog niet voldoende gegevens bevatten en rapportages van het bedrijf onvolledig zijn.

Uit de gegevens die wel zijn verstrekt blijkt onder meer de illegale lozing van kwik. De Omgevingsdienst heeft Tata Steel in de brief precies een week d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .