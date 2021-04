AEX op hoogste stand ooit

De Amsterdamse AEX-index is woensdag net niet op de hoogste slotstand ooit de handel uitgegaan. Eerder op de dag werd wel de hoogste tussentijdse koers in de geschiedenis aangetikt.

Amsterdam

Deze opmars op de beurs lijkt misschien vreemd, omdat Nederland ook in een diepe crisis verkeert. Maar volgens beurskenner Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen is de coronacrisis anders dan andere crises, en zorgt de pandemie voor een flink hogere waardering van met name technologiebedrijven.

Volgens Versteeg is het bijzondere aan de huidige crisis dat overheden bedrijven met steunmaatregelen massaal overeind houden. Ook gaan beleggers er volgens hem van uit dat de economie na de pandemie weer relatief snel zal herstellen. Wat ook meespeelt is dat de beurskoersen afgelopen jaren al flink zijn opgelopen. Versteeg legt uit dat dit te maken heeft met de lage rente. Geld op je spaarrekening zetten levert vrijwel niets meer op. Het enige wat je volgens de analist kunt doen om je geld te laten renderen is dus beleggen.

‘Er wordt aan alle kanten gestimuleerd, het kan eigenlijk niet op', aldus Versteeg. Hij denkt dat de beurskoersen komende tijd nog wel verder kunnen stijgen. <