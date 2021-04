ASMI smaakmaker op recordbeurs

Amsterdam

Koplopers waren de chipbedrijven ASMI en Besi met winsten van 3,6 en 2,1 procent. Deze bedrijven profiteren volgens beurskenner Jos Versteeg van de coronacrisis. Door het thuiswerken is de digitalisering in een stroomversnelling geraakt en ontstaat er extra vraag naar chips. De andere beurzen lieten op de laatste dag van het eerste kwartaal een gemengd beeld zien. De MidKap won 0,3 procent tot 1026,33 punten. Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. Frankfurt eindigde vlak. Een dramatisch beursdebuut van maaltijdbezorger Deliveroo in Londen zorgde verder voor enige terughoudendheid bij beleggers. Het aandeel crashte ruim een kwart in waarde. Grote Britse vermogensbeheerders hadden al aangegeven geen interesse te hebben in aandelen van het bedrijf, omdat de wijze waarop Deliveroo omgaat met de bezorgers niet in lijn is met maatschappelijk verantwoord investeren.