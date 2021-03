Nederland wil vooral kleding uit de armste landen van de wereld

Van de totale goederenimport van Nederland was 0,7 procent in 2020 afkomstig uit de armste landen van de wereld. De helft van die import betrof kleding, vooral uit Bangladesh.

Den Haag

In totaal importeerde Nederland vorig jaar voor 2,9 miljard euro aan goederen uit de 46 minst ontwikkelde landen. Dat is 4 procent minder dan in 2019. Dat bericht het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers van de internationale goederenhandel. Uit Azië importeert ons land voor 1,9 miljard euro aan goederen en vanuit Afrika ging het om nog eens een miljard. Azië levert vooral kleding en Afrika grondstoffen, meldt het CBS.

Het aandeel van de minst ontwikkelde landen opgeteld in de Nederlandse goederenimport in 2020 was goed voor 0,7 procent. Ter vergelijking: dat is nagenoeg evenveel als de invoer uit Oostenrijk, dat op de dertigste plaats staat als importpartner van Nederland. Bangladesh is van de lijst ..

