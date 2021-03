Haven bereidt zich voor op toestroom uit Suezkanaal

Het is nog onduidelijk wanneer het containerschip Ever Given binnenloopt in de Rotterdamse haven vanuit het Suezkanaal. Het enorme containerschip wordt momenteel onderzocht op schade en zeewaardigheid, nadat het vastliep in de belangrijke Egyptische waterweg en recent los werd getrokken.

Volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam is het afwachten wanneer het 400 meter lange en 224.000 ton wegende schip binnenkomt. De Ever Given heeft een vrachtcapaciteit voor 20.000 zeecontainers en was op weg van Azië naar Rotterdam toen het vastliep en de doorgang van het Suezkanaal volledig versperde. Door de blokkade ontstond een grote file van wachtende schepen. Het zal waarschijnlijk nog drie tot vier dagen duren, voordat die vloot is weggewerkt bij het Suezkanaal. De vaartijd tussen het Suezkanaal en Rotterdam kan variëren van ruim een week tot meer dan twee weken, onder meer afhankelijk van de snelheid van een schip. Bij de Rotterdamse containerterminal ECT zijn ze voorbereidingen aan het treffen voor de toestroom van de schepen uit het Suezkanaal. Volgens een woordvoerder van ECT kan het afhandelen van een groot containerschip als de Ever Given wel een paar dagen in beslag nemen.

Het havenbedrijf voert ook overleg met partijen als ECT en andere containerterminals. Ook andere partijen in de logistieke keten worden benaderd om te zorgen dat de verwachte golf aan schepen zo snel mogelijk kan worden gelost. Het havenbedrijf wil onder meer dat exporterende partijen hun containers later aanleveren om zo ruimte te scheppen voor de grote hoeveelheid containers die van de schepen komen die vastlagen voor het Suezkanaal. <