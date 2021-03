AEX-index weer boven de 700 punten

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is dinsdag voor het eerst sinds september 2000 boven de 700 punten gesloten. Daarmee naderde de Nederlandse beursgraadmeter zijn hoogste slotstand ooit. De hoofdindex aan het Damrak eindigde op 701,12 punten, goed voor een dagwinst van 0,5 procent. Ook de andere beursgraadmeters in Europa zaten in de lift. De MidKap won 0,6 procent tot 1022,90 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent. De Duitse DAX (plus 1,3 procent) bereikte een nieuw recordniveau en ging voor het eerst door de 15.000 punten.