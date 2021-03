AEX sluit net onder grens 700 punten

Amsterdam

De hoofdindex op de Amsterdamse beurs is maandag net onder de 700-puntengrens gesloten. De AEX-index doorbrak die grens gedurende de handelsdag wel even, voor het eerst sinds 2000, maar zakte er al vrij snel weer onder. Ten opzichte van vrijdag was er wel een kleine winst. Ook andere Europese beurzen eindigden overwegend in het groen. De Zwitserse bank Credit Suisse maakte in Zürich een koersval van ruim 14 procent. De bank waarschuwde voor een fors verlies door financiële problemen bij een groot Amerikaans hedgefonds. Dat fonds voldeed niet aan de oproep om het onderpand aan te vullen om risico's af te dekken, waarop Credit Suisse zijn posities in dat fonds verliet. Volgens persbureau Reuters gaat het om hedgefonds Archegos Capital Management. De AEX stond sinds de internetzeepbel uit 2000 niet meer zo hoog en nadert ook het absolute record. Uiteindelijk werd er op Beursplein 5 een plus van 0,2 procent genoteerd op 697,94 punten. Beleggers namen het goede gevoel van vrijdag mee, maar deden het wel aanmerkelijk rustiger aan. De MidKap steeg 0,1 procent tot 1017,22 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen elk 0,5 procent.