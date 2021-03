Huurprijzen verder omhoog, prijsdaling in grote steden

Ondanks een prijsdaling in grote steden zijn de huurprijzen het laatste kwartaal van vorig jaar over de gehele linie verder gestegen.

Nieuwegein

Volgens makelaarsvereniging NVM en vastgoedorganisatie VGM NL is er namelijk nog altijd veel meer vraag dan aanbod op de markt. De prijsafname in sommige delen van het land komt mede door het wegtrekken van expats, waardoor vooral duurdere huurhuizen in prijs daalden.

In de laatste drie maanden van 2020 werden woonhuizen gemiddeld ruim 4 procent duurder, wanneer wordt gekeken naar de prijs per vierkante meter kale huur. Appartementen stegen door de bank genomen ruim 7 procent in prijs. De gemiddelde verhuurprijs in de vrije sector was 1136 euro per maand.

expats

In grote steden is juist sprake van een daling van de prijzen door expats die wegtrokken door de virusuitbraak. Het effect daarvan is door de krapte op de markt wel beperkt, constateren de organisaties. Ook lijken steden volgens de makelaars momenteel minder aantrekkelijk dan het platteland, waar meer ruimte is, zowel binnenshuis als buitenshuis. Mensen zijn nu veel op zoek naar veel buitenruimte en een extra kamer in verband met thuiswerken.

De NVM en VGM NL bekeken ook de gevolgen van het coronavirus. De verenigingen concluderen dat de behoefte aan huurhuizen tussen de 700 en de 1000 euro, het zogenoemde middensegment, groot is, maar dat het aanbod zorgwekkend daalt. Dat komt mede door de stijgende prijzen van koopwoningen, waardoor de groep mensen groeit die een huis in het middensegment zoekt. <