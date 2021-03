De man achter de airfryer

Almere

Er klonk een klein chauvinistisch stemmetje in het hoofd van Fred van der Weij, uitvinder van de airfryer. Hij had net gelezen dat zijn bedenksel in handen was gekomen van het Chinese bedrijf Hillhouse Capital, de nieuwe eigenaar van de huishouddivisie van Philips, wereldwijd de uitbater van de airfryer. Dat stemmetje had hem gezegd: er is een einde gekomen aan een puur Nederlands product. Van der Weij: ‘Dat kun je toch wel triest noemen.’

Niet dat Van der Weij (59) zich nog dagelijks in zijn Almeerse werkplaats van APDS BV buigt over de airfryer, of werkt aan innovaties van de heteluchtfriteuse. In 2015 raakte hij losgezongen van zijn geesteskind; hij kreeg geen royalty’s meer, en Philips stak het patent in zijn z..

