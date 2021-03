BP wijst klimaatresolutie van groene Follow This af

Londen

Het verbond van ‘groene’, activistische aandeelhouders van oliebedrijven probeerde met BP tot afspraken te komen voor een gezamenlijke klimaatresolutie. Maar de verschillen tussen enerzijds de strategie van BP en anderzijds de klimaatdoelen van Parijs bleken te groot om tot overeenstemming te komen. Om die reden zette Follow This de eigen resolutie op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van BP.

Het grootste struikelblok was volgens Follow This het plan van BP om de totale emissies in het lopende decennium nog te verhogen. Voor Follow This is een verhoging van de uitstoot onbespreekbaar.

Follow This heeft ook klimaatresoluties op de agenda van de aandeelhoudersvergaderingen staan van branchegenoten als Shell, Equinor en Total. ‘We verwachten dat de steun van institutionele beleggers zal stijgen in 2021. Een voor een zien ze in dat de olieconcerns het Klimaatakkoord van Parijs kunnen maken of breken en dat ze niet uit zichzelf gaan veranderen', aldus Follow This. <