De duurste wijn achter de tralies

Maastricht

Je zou het bewijs zo voorbijlopen. Maar verstopt achter een grote kamerplant in een van de vele gangen die het pand in Maastricht rijk is, hangt het toch echt. Het certificaat van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Met linksboven pontificaal dossiernummer 1. Daarnaast de datum: 17 maart 1921. De dag waarop wijnhandel Thiessen aan de Grote Gracht als eerste bedrijf werd ingeschreven in het toen net twee dagen oude Handelsregister.

Dat Thiessen de allereerste was, wist bedrijfsleider Gerry Habets. Niet in de laatste plaats omdat het KVK-nummer 1 jarenlang op het briefpapier gedrukt stond. De in Maastricht en omstreken beroemde wijnhandel is sinds 2003 in handen van Marcel Mourmans, de man achter Mora. Door corona kan de 84-..

